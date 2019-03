Simple Feast: Rezept Gebackene Aubergine mit einer Vinaigrette aus Schalotten, Oliven, Brot, Basilikum und Zitrone

Obwohl Auberginen das ganze Jahr über erhältlich sind, sollte man sie am besten zwischen Juli und Oktober essen, wenn sie in Deutschland Saison haben. Das hier ist eines unserer beliebtesten Gerichte, das sowohl als Hauptgang als auch als Beilage funktioniert. Nur eine Portion liefert bereits zwei Drittel des täglichen Bedarfs an Ballaststoffen. Ballaststoffreiche Nahrungsmittel sättigen und verbessern den Stoffwechsel. Außerdem verringern sie die Geschwindigkeit der Zuckerabsorbtion und tragen so zu einem gleichbleibenden Energielevel bei.