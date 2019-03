Simple Feast: Rezept Dans Rhabarberkompott

1. Schneide den Rhabarber in1 cm große Würfel und gib ihn in eine mittelgroße Kasserolle mit den übrigen Zutaten. Erhitze den Rhabarber bei mittlerer Temperatur und koche ihn, rühre ihn oft um, damit er nicht anbrennt, bis er weich geworden und die Sauce angedickt ist, etwa 10 Minuten. (Die Sauce wird beim Abkühlen fester.)

2. Gib den Rhabarber in eine Schüssel und lass ihn auf Raumtemperatur abkühlen. Das ergibt 700 ml. Du kannst das Kompott in einem luftdichten Behälter bis zu 2 Wochen in den Kühlschrank geben.