Silvester-Outfits: Der perfekte Look fürs neue Jahr

Die schönsten Looks für Silvester

Der Jahreswechsel rückt immer näher und Sie sind noch unschlüssig bei der Outfitwahl? Kein Problem! Sowohl für den typisch glitzernden Look als auch für minimalistisch gewählte Outfits gibt es die passenden Inspirationen.

Da Silvester nur einmal im Jahr stattfindet und es für die meisten Menschen etwas ganz Besonderes ist, darf es bei dem Look für die Nacht auch gerne etwas glamouröser sein. Klären Sie vor dem Styling ab, ob es ein Motto gibt, an dem Sie sich orientieren können. Passend zum Jahreswechsel von 2019 auf 2020 feiern viele Veranstalter eine 20er Jahre Party mit Smoking und Abendkleidern. Damit Sie um Mitternacht das Feuerwerk betrachten zu können, planen Sie in jedem Fall einen Oversize-Blazer oder einen stimmigen Mantel in Ihr Outfit mit ein.

Für die passende Inspiration zeigen wir Ihnen sechs schöne Silvester-Outfits und welche Accessoires Sie am besten dazu kombinieren: