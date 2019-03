Silvester-Cocktails: Auf den Jahreswechsel!

Zur Einstimmung auf das neue Jahr und vor allem auf den 01. Januar, an dem viele in Sachen Ernährung wieder etwas kürzertreten, kann es schon an Silvester mit kalorienarmen Cocktail-Varianten losgehen. Diese liegen bei einem ungefähren Wert von 160 Kalorien. Vor allem Klassiker wie der Cosmopolitan (ca. 130 kcal), Gin Sour (ca. 160 kcal) oder Bloody Mary (ca. 120 kcal) sind perfekt, um den Energiegehalt im Zaum zu halten, aber nicht auf Geschmack verzichten zu müssen. Hier kommt besonders die fruchtige Zubereitung der Figur zu Gute. Auf Sahne, Liköre und Alkoholmischungen wird ebenfalls verzichtet, was einiges an Kalorien zusätzlich einspart. Übrigens: Echte Dickmacher-Drinks sind Pina Colada, Caipirinha oder Long Island Iced Tea.