Nach einigen Jahren Beziehung voller Innigkeit und Liebe kann sich das Gefühl breit machen, dass man seinen Partner einfach nicht mehr so sehr anhimmelt, bewundert oder gar vielleicht liebt wie zu Beginn der Partnerschaft. Die gute Nachricht: Das ist ganz normal UND man kann sich nochmal erneut in seinen Partner verlieben und das Feuer der Liebe entfachen– laut einem Experten.

Wer das Bauchkribbeln und das Dauergrinsen sofort wieder zurück möchte, der sollte sich diese Tipps von Franklin Porter, einem renommierten Psychotherapeuten in New York zu Herzen nehmen. Was soll auch schiefgehen? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.