Ok, wir waren sicher alle schon mal in der Shopping-Situation, dass wir eine Jeans in einer kleineren Größe gekauft haben, in der Hoffnung bis zum ersten Tragen noch das eine oder andere Kilo zu verlieren. Oder wir haben den hautengen Pencil Skirt trotzdem gekauft, obwohl er schon beim ersten Anprobieren wahnsinnig unbequem war und wir die Luft anhalten mussten. Aber mal ehrlich, erfolgreiche Einkäufe waren das niemals. Daher sollten Sie nur Kleidungsstücke kaufen, die Ihnen wirklich passen, in denen Sie sich wohl fühlen und die Ihrer Figur schmeicheln. Das gleiche gilt übrigens auch für Schuhe.

Ganz ehrlich, vermutlich werden uns diese Einkaufsrituale nicht lebenslang vor Shopping-Desastern schützen. Aber einen Versuch ist es beim nächsten Shopping-Rausch allemal wert. In diesem Sinne - happy Shopping!