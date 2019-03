Shiny Trenchcoat

Bei laminierten Trenchcoats gilt: Weniger ist mehr! Der Fokus liegt ganz klar auf der Jacke, daher sollten schlichte Accessoires und Schuhe gewählt werden. In Kombinaion mit einer Jeans sieht der Look immer sportlich aus, egal ob Sie klassische Pumps oder bequeme Sneaker wählen. Model Bella Hadid macht in einem Paar Dr. Martens eine super Figur – lässig und dennoch extrem schick! Wer auf die transparente Variante setzt, der sollte auf keine grellen und bunten Farben setzen, Einteiler oder Kleider eignen sich für einen unaufdringlichen Look ganz wunderbar.