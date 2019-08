SHETOO: Penélope Cruz über Haltung, Respekt und Sexismus in Hollywood

MADAME: Und, haben Sie?

Penélope Cruz: Natürlich nicht. Dabei konnte ich damals kaum Englisch! Heute wundert mich, wie klar und flüssig ich mich in diesem schrecklichen Meeting ausgedrückt habe. Ich war so wütend und fand diese Behandlung extrem respektlos und unfair! Nie werde ich das großartige Gefühl vergessen, nach dieser Begegnung im Flieger nach Madrid zu sitzen und meine Würde bewahrt zu haben. Ich schaute aus dem Fenster auf die Lichter von Los Angeles und wusste, dass ich mein Leben lang auf diese Entscheidung stolz sein würde. Diese Prüfung hat mir viel Stärke und Selbstbewusstsein gegeben. Bisher habe ich diese Geschichte nie öffentlich erzählt. Aber, und das möchte ich jungen Kolleginnen, die in ähnliche Situationen geraten, sagen: Das Gefühl, für sich selbst einzustehen, ist unbezahlbar! Selbst wenn mir eine Chance verloren gegangen war, hatte ich dadurch eine neue Quelle der Kraft gefunden, die mir zuvor gar nicht bewusst gewesen war. Und weil zu Hause meine Familie auf mich wartete und mir Sicherheit gab, fühlte ich mich unverwundbar. So habe ich gelernt, auf mein Herz und mein Bauchgefühl zu hören, und wurde oft wunderbar belohnt.

MADAME: Woher nahmen Sie diese Charakterstärke?

Penélope Cruz: Die Frauen in meinem Umfeld haben mich immer schon inspiriert. Besonders meine Mutter. Sie ist Friseurin und hat mit dem Showbusiness nichts am Hut, aber sie ist eine ehrliche Frau mit Prinzipien. Sie respektiert sich selbst und die Menschen um sie herum, und dafür bewundere ich sie.

MADAME: Wurden Sie nach dieser miesen Erfahrung bei späteren internationalen Projekten besser behandelt?

Penélope Cruz: Schon die nächsten Dreharbeiten waren absolut klasse, als ob das Schicksal mich hätte entschädigen wollen. Stephen Frears, den ich verehre, bat mich um ein Video, flog daraufhin zu mir nach Madrid und bot mir meine Rolle in „The Hi-Lo Country“ an. Ein völlig anderer Stil.

MADAME: Sie drehen seit 25 Jahren Filme, haben einen Kollegen geheiratet und hegen Regie-Träume. Ist Kino Ihre Lebensmelodie?

Penélope Cruz: Ja, Filme takten mein Leben, seit ich 16 war. Jetzt, als Mutter, sage ich oft Nein, weil meine Kids Priorität haben und ich meine Sache gut machen will. Aber ich liebe auch meinen Beruf und kann mal in Spanien, mal in den USA oder Frankreich arbeiten. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht dankbar bin für all die Möglichkeiten, die mir das Leben schenkt.

MADAME: Seit Sie Familie haben, ist Ihr Lebensmittelpunkt Madrid. Hat die Zeit in Amerika Ihre Sicht auf Europa verändert?

Penélope Cruz: Nein, weil ich immer einen Fuß in Europa hatte. Ich war immer auf dem Laufenden und habe täglich mit meiner Familie gesprochen. Ich habe gern ein paar Monate in New York oder London gelebt. Aber meine Heimat habe ich nie hinter mir gelassen. Bei jedem Job, den ich angenommen habe, hatte ich ein gebuchtes Rückflugticket in der Tasche. Italien, Frankreich oder die USA, meine Aufenthalte dort waren wichtige Erfahrungen für mich, aber nie komplette Wohnortwechsel.

MADAME: Überall nehmen nationalistische Strömungen zu, auch bei Ihnen zu Hause in Spanien. Machen Sie sich darüber Sorgen?

Penélope Cruz: Ich rede nicht gern über Politik. Aber ich lege großen Wert auf Respekt und Integration. Dass man im Jahr 2018 noch über die Würde des Menschen, ob Flüchtling oder nicht, diskutieren muss, macht mich sehr traurig und betroffen.

MADAME: Hat Ihr Oscar Ihr Leben entscheidend verändert?

Penélope Cruz: Nicht drastisch. Aber er hilft. Ich bekomme fantastische Angebote und arbeite mit den talentiertesten Regisseuren der Welt. Und mein Oscar leistet Javiers Gesellschaft und ist meist auch sehr, sehr nett zu ihm.

Dieses Interview wurde von Miriam Schaghaghí geführt und ist erstmalig in der MADAME-Ausgabe 10/18 erschienen.