Verfolgungsjagden im Laternenschein, dichte Backenbärte und mysteriöse Sekten-Treffen in Katakomben: Willkommen im London des 19. Jahrhunderts, Schauplatz der Special-Folge Sherlock "The Abominable Bride". Viel war im Vorfeld der Ausstrahlung spekuliert worden: Was hat es mit der Zeitreise auf sich? Handelte es sich bei "Die Braut des Grauens" um eine unabhängige Folge? Und würde der Exkurs in Sir Arthur Conan Doyles Zeit Antworten auf die wirklich dringenden Fragen geben: Ist Jim Moriarty tatsächlich noch am Leben? Hat Mary Morstan die Auftragskiller-Karriere wirklich an den Nagel gehängt? Und wann gesteht sich Sherlock endlich ein, dass er John hoffnungslos verfallen ist?

Zumindest zur letzten Frage bleibt nach "Die Braut des Grauens" eines zurück: Auf dem Weg in eine Selbstmordmission in Osteuropa als Strafe für den Mord an Medienmogul Magnussen, setzt sich Sherlock im Flugzeug einen letzten Schuss, liest Johns Blogeintrag über ihr erstes Treffen und fantasiert sich in eine Welt, in der Mary ihrem Ehemann in Verkleidung hinterherjagen muss, weil John nie zuhause, sondern immer bei Sherlock ist.

Dieser John Watson rettet ihn auch mit gezücktem Revolver und einem flotten Spruch auf den Lippen vor Sherlocks größtem Bedauern: Am schicksalhaften Reichenbachfall stürzt sich der Fantasie-Sherlock-Holmes nicht wie im Original mit Professor Moriarty in die Fluten und lässt einen gebrochenen Dr. Watson zurück. Nein, Sherlock-Autoren Steven Moffat und Mark Gatiss haben die ikonische Szene einfach umgeschrieben: "Wir sind immer zu zweit" (sprich, "Ich bin immer bei Sherlock Holmes"), informiert Watson einen ungläubigen Moriarty, bevor er diesen kurzerhand in die Schlucht stürzt. Die Parallelen zu Sherlocks eigenem Reichenbachfall in Staffel 2 sind nicht von der Hand zu weisen.

Am Ende von "Die Braut des Grauens" sitzen Holmes und Watson in Sherlocks Gedächtnispalast gemütlich am Kaminfeuer in der Baker Street 221b und diskutieren Fälle. Fehlt nur noch der Hinweis "Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende".