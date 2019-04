Um die Mittagszeit lasse ich mich in den blitzweißen Sand fallen, döse träge vor mich hin. Und beglückwünsche mich zu der Entscheidung, nach dem zwar komfortablen, aber doch langen Flug über Dubai nach Mahé nicht sofort den Bootstrip durch die Inselwelt der Seychellen gestartet zu haben. Sondern erst einmal richtig anzukommen – im „Four Seasons Resort“ an der Südwestküste der Hauptinsel. Ein echtes Relax-Refugium. 67 auf Stelzen gebaute Villen verteilen sich über eine von Mango-, Kokos-, Jackfruit- und Zimtbäumen bepfanzte Hügelkette. Jede einzelne von ihnen hat einen uneinsehbarem Pool und Jacuzzi. Und einem Butler, der rund um die Uhr bereitsteht. In den Genuss des Extraklasse-Service des Resorts kommen übrigens auch die Eigentümer der privaten Residenzen auf dem Gelände. Die Treatments, in einem der fünf Pavillons des Spas zum Beispiel ermöglichen einen Traumblick über die üppige Vegetation hinunter auf die hufeisenförmige Bucht von Petit Anse, auf die türkisen Weiten des Ozeans und die wolkenbetupften Bergformationen in der Ferne, etwa den abgerundeten Gipfel der Trois Frères und den Granitriesen Mount Sebert. Nach der Massage nehme ich einen Drink auf der Veranda meiner Villa, die Füße im Pool, gekleidet in den bereitgelegten, mit einer weißen Orchidee bedruckten Pareo.

Apéro-Fein geht´s dann in die „Kannel Bar“ fast direkt am Strand oder – anderntags – in die elegante, aber ebenso luftige „ZEZ Lounge“. Danach zum Essen in eines der beiden Restaurants mit kreolisch angehauchter Spitzenküche. Zu toppen höchstens von einem „Special Dining Place“ wie dem„Fumba“,einer alten Zitadelle, wo für private Gruppen unter freiem Himmel im Fackelschein aufgetischt wird. Vor meinem inneren Auge verschwimmen langsam die Bilder.