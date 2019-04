Sexy Auftritt: Schöne, straffe und schlanke Beine

Bei leichter bis mittelstarker Cellulite hilft Massage in Verbindung mit effektiven Produkten. Durch die Massage können tiefer liegende Hautschichten aktiviert, die Durchblutung gesteigert und der Lymphfluss angekurbelt werden. Gleichzeitig wird die Sauerstoffversorgung an den Problemzonen angeregt, was die Stoffwechselaktivität zusätzlich in Schwung bringt. Dadurch werden die Zellwände durchlässiger, Schlackenstoffe und überschüssiges Wasser können abtransportiert werden, die Fettverbrennung wird angekurbelt, Körperprodukte können tiefer in das Gewebe gelangen und besser wirken.

Dazu zuerst im Uhrzeigersinn eine Minute lang auf den Oberschenkeln kreisen, danach die Haut durchkneten, indem man sie zwischen Daumen und Finger anhebt, hin- und herrollt, wieder locker lässt und dann von unten nach oben ausstreicht. Die Haut darf sich leicht röten. Anschließend Pflegeprodukte auftragen. Wirkstoffe wie Holunder oder Hamamelis entwässern, Koffein oder Extrakte aus Matetee regen den Fettabbau an und Soja- oder Reisextrakte kurbeln die Bildung von neuem Kollagen an, was die Haut straffen soll. Spezielle Wirkstoffkomplexe sollen sogar die Neubildung von Fettzellen hemmen können.