Ihre Lieblingsserie war nicht dabei? Psst, wir hätten da einen Geheimtipp für Sie: "Babylon Berlin" - das erste gemeinsame Serien-Projekt von Sky und ARD unter der Regie von Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries. Wir wissen noch nicht wirklich viel, aber immerhin so viel: Die auf Volker Kutschers international erfolgreichen Bestseller "Der nasse Fisch" basierenden Serie wurde extrem aufwendig und kostspielig produziert. Und sie wird den Zuschauer gemeinsam mit Kriminalkommissar Gereon Rath quer durch das Berlin der 1920er- und frühen 1930er-Jahre schicken, mit all seinen politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen. Sendestart: Am 13. Oktober 2017 um 20:15 Uhr. Einen kleinen Vorgeschmack bietet die Pressekonferenz zu "Babylon Berlin":