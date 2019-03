Oh ja, wir sind süchtig nach Serien! Das ist bei der täglich größer werdenden Auswahl an Serienproduktionen bei Anbietern wie Sky, Netflix, Amazon Prime & Co. auch kein Wunder. Kaum haben wir uns bis zum Staffelende durch eine Serie durchgefiebert, poppen auch schon die nächsten drei bis zehn vielversprechenden Serien im Hauptmenü auf, und zufälligerweise auch noch genau in unserem sichtbaren Bereich. Wir können also gar nicht anders …

Ok, ein Großteil der angebotenen Serien stammt aus US-amerikanischen Produktionsschmieden, aber inzwischen gibt es auch zahlreiche Serienproduktionen mit extrem hohen Suchtfaktor aus Europa. Und die müssen sich kein bisschen hinter US-Serien verstecken. Im Gegenteil, auf den Start oder die neuen Staffeln dieser 5 Serien-Highlights made in Europe freuen wir uns viel mehr als auf US-Neuheiten.