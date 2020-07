Shiba Inu

Süß: Der Name "Shiba" stammt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt "etwas Kleines" - und das trifft auf den Shiba Inu (die Silbe "Inu" steht für Hund) absolut zu. In der bergigen Gegend am japanischen Meer konnte er seinen Jagdinstinkt voll entfalten. Inzwischen erfreut sich die Hunderasse auch bei uns immer größerer Beliebtheit. Reinrassige Welpen kosten ca. 1.000 Euro.