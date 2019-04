Transitions-Brillengläser lassen sich in jedes herkömmliche Brillengestell einpassen und sind in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich: Braun, Dunklegrau und Graphit-Grün. Bei der Auswahl des richtigen Brillengestells sollte man immer vor Augen haben, dass die Brille außerhalb geschlossener Räume als Sonnenbrille wahrgenommen wird. Große Brillen mit abgerundeten Kanten bekommen, wenn die Gläser nur leicht eingetönt sind, einen besonderen Retro-Vibe.

Transitions Optical gehört zu den Marktführern, wenn es um selbsttönende Brillengläser geht. Transitions Gläser passen sich kontinuierlich an verschiedene Lichtverhältnisse an, reduzieren Blendungen und beugen der Augenermüdung vor. Auf der Homepage von Transitions Optical finden Sie den passenden Optiker in Ihrer Nähe, der Sie weitergehend beraten kann. In München ist das beispielsweise das Freudenhaus am Odeonsplatz