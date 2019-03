Selbstoptimierung: wie man ohne Druck besser werden kann

In erster Linie möchten wir uns irgendwie verbessern. Der Familie zuliebe, der Umwelt zuliebe, des Jobs zuliebe, der Freunde zuliebe, des guten Gewissens zuliebe. Dieses Streben nach Verbesserung findet überall und beinahe unbewusst statt. Ratgeber wie „So starten Sie entspannter in den Tag“ oder „Mit diesen Tricks werden Sie zum Kommunikationstalent“ landen schnell im Einkaufswagen – warum auch nicht? Es ist schließlich nicht verkehrt, sich hier und dort ein paar Tipps einzuholen.

Ich persönlich möchte mich auch verbessern. Ich möchte weniger fluchen und in mancher Hinsicht optimistischer denken, weniger Zeit am Handy verbringen und dafür mehr auf mich Acht geben. Wie ich das Ganze am besten angehe? Naja, dafür gibt es bestimmt Bücher…