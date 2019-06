Selbstbräuner auftragen: So klappt es mit der Sommerbräune

Der Sommer steht in den Startlöchern, im Schrank warten luftige Kleider und Shorts. Wäre da nicht wie jedes Jahr das gleiche Problem: Unsere Beine sind schneeweiß, der Teint wirkt etwas blass. Also greifen wir in die Trickkiste oder besser: zum Selbstbräuner! Die besten Produkte und wie Sie den oftmals gefürchteten Bräunungshelfer richtig anwenden.