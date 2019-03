Seidenblusen – der Trend für den Frühling

Geht immer: Die Seidenbluse einfach zur Lieblings-Jeans stylen und fertig. Coole Schnürboots unterstreichen den lässigen Look. Auch Sneakers sind in dieser Kombination eine tolle Wahl und garantieren einen stilsicheren Auftritt. Influencerin Lisa Hahnbück trägt eine kurzgeschnittene, senfgelbe Satinbluse in Wickeloptik zu einer High-waist Jeans. So wirkt der Look elegant und trotzdem nicht zu steif.