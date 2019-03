Seide lässt sich problemlos per Handwäsche reinigen. Hierfür sollten Sie 30 Grad warmes Wasser in ein Waschbecken oder einen anderen Behälter füllen und einen Klecks Seidenwaschmittel hinzugeben. Durchmischen Sie das Wasser mit dem Waschmittel. Nun gilt es, das Kleidungsstück weder hin und herzuschieben, noch zu reiben oder zu knüllen. Legen Sie das Kleidungsstück lediglich drei bis fünf Minuten ins Wasser und bewegen Sie es vorsichtig hin und her. Lassen Sie anschließend das Wasser abfließen und kaltes Wasser nachlaufen, um die Lauge auszuspülen. Vorsicht: Auf keinen Fall das Kleidungsstück auswringen! Legen Sie es in ein Handtuch und trocknen Sie es vorsichtig ab. Hängen Sie das Kleidungsstück anschließend auf einen Formbügel oder legen sie es locker hin und lassen es lufttrocknen. Wie zuvor erwähnt, sollten Sie Seidenstoffe nicht der Hitze aussetzen, weshalb vom Trocknen in der Sonne abgeraten wird. Ein schattiges Plätzchen ist viel besser.