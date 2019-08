Seele, Kinder & Beziehung: Im Gespräch mit Axel Milberg

Er schmunzelt und erzählt, dass er sich in seiner Branche manchmal wundere, dass Künstler wie Ingmar Bergman in ihrem Werk Auskunft gäben über die Schrecken ihrer Kindheit, feinste Chronisten der erlittenen grausamen Erziehungsmethoden seien, es dann aber den eigenen Kindern gegenüber gänzlich an Mitgefühl fehlen lassen. „You know, Axel, Ingmar wasn’t a nice man“, zitiert Milberg Henning Mankell, den Schwiegersohn Ingmar Bergmans, mit einem polternden Akzent. Eines der wenigen Dinge, die er seinen Kindern nie habe durchgehen lassen, seien Lügen. „Weil so kaputtgeht, was substanziell an einer Beziehung ist: das Trainieren einer Kraft, die man braucht, um mit der Wahrheit bestehen zu können.

“ Wenn man diesen Muskel vernachlässige, sich durchlüge, dann könne man auch kein anständiger Mensch werden. Milberg ist das jüngste von drei Kindern mit einem Abstand von drei Jahren zur Schwester und vier zum Bruder. Er habe mehr beobachtet, wie seine Eltern seine Geschwister erziehen, als dass er direkt erzogen wurde, sagt er: „Bevor der Regen über meinem Beet alles zerstört hätte, habe ich meinen Schirm aufspannen können.“ Seine Eltern hätten schon früh über ihn gesagt, dass er schon mal gelebt habe, dass er nicht ihr Kind sei. „Durchaus mit Respekt gegenüber einem Fünfjährigen. Ich will mich gar nicht interessanter machen, als ich bin, aber diese Äußerung hat mich eigentlich glücklich gemacht.“

Axel Milberg als Weihnachtsmann: Karriereplan Nummer 2

Er beschreibt sich selbst als heiteres, unkompliziertes und kommunikatives Kind, das schon früh andere Menschen unterhalten konnte. „Meine Mutter hat mehr als einmal zu meinem Vater gesagt: Du, der wird mal Schauspieler.“ Nach dem Abitur bewarb sich der damals 19-Jährige an der Otto Falckenberg Schule in München, „möglichst weit weg von Kiel. Bis ich zur Schauspielschule ging, kannte ich niemanden persönlich, der diesem Beruf nachging. Meine Helden waren damals Heinz Rühmann und James Stewart.

Hätte es damals in München nicht mit der Aufnahme geklappt, hätte ich es wohl nicht noch einmal versucht.“ Plan B in der kindlichen Berufsplanung war ziemlich originell: Weihnachtsmann. „Ich habe mir damals gedacht: Da habe ich immer Geschenke in der Hand und 363 Tage im Jahr frei, und ich mache den Leuten Freude. Außerdem ist der Weihnachtsmann ja schon alt und macht es nicht mehr lange. Ach ja, und die schnellen Gadgets, mit denen man durch die Luft fliegt, fand ich auch gut.“ Es kam bekanntlich anders. Nach Absolvierung der Schauspielausbildung wurde Axel Milberg Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen – und blieb es für 17 Jahre, er heiratete, wurde Vater. „Als meine erste Ehe vorbei war, ich – ungewohnt frei – meine Füße auf den Tisch legen und abends vor dem Fernseher ein halbes Hähnchen verzehren konnte, da lernte ich ein paar Tage später bereits Judith kennen.“