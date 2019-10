Second Hand-Schätze: Im Gespräch mit Marie Blanchet von Vestiaire Collective

Im Gespräch mit Marie Blanchet von Vestiaire Collective

MADAME: Der Begriff Vintage wird heutzutage sehr inflationär verwendet. wie würden sie als Expertin ihn definieren?

Marie Blanchet: Bei Vestiaire Collective glauben wir, dass Vintage-Mode mindestens 15 Jahre alt sein sollte oder älter. Trotzdem ist Vintage nicht gleich alt, und nicht alle alten Sachen sind gleich Vintage oder gar wertvoll. Vintage setzt eine gewisse Relevanz in der Modehistorie voraus, also auch eine gesellschaftlichkulturelle Komponente: Es geht um ganz spezielle Stücke, die Geschichte geschrieben und/oder die Mode nachhaltig beeinflusst haben.

MADAME: Damit kann sich vielleicht eine gewisse ehrfurcht vor echter vintage- mode einstellen. aber wie kann man vintage zeitgemäss stylen?

Marie Blanchet: Ob man nun Vintage im Alltag trägt oder nicht – eins ist dabei extrem wichtig: Man sollte nicht von Kopf bis Fuß darin rumlaufen. Sonst droht man schnell kostümiert auszusehen. Man muss Vintage immer mit modernen Stücken mischen. Und ganz wichtig: Man sollte Vintage-Stücke nicht wie Museumsexponate behandeln – erst eine gewisse Patina macht etwa den Reiz einer alten Vintage-Tasche von Hermès aus.

MADAME: Dennoch ist neben schmuck und Uhren vor allem Vintage-Mode in den letzten zehn Jahren zu einer lukrativen Investitionsanlage avanciert …

Marie Blanchet: Nichts ist so nachhaltig, wie Vintage zu kaufen. Man investiert in eine Qualität, die so nicht mehr wirklich existiert. Man muss ganz ehrlich sein: Die Produkte von damals waren wirklich für die Ewigkeit gemacht – heutzutage muss für einen Weltmarkt mit einer immensen Nachfrage produziert werden. Da kann der Qualitätsanspruch nicht mehr der gleiche sein wie vor 50 Jahren.

MADAME: Die Generation Z entdeckt gerade auf Instagram die frühen 2000er für sich.

Marie Blanchet: Gerade die Arbeit von John Galliano für Dior wird aktuell von den Insta-Girls und -Boys rauf und runter gefeiert. Es passt perfekt in unser Selfie-Zeitalter: laut, schrill und voll mit Bling-Bling. Aber diese große Nachfrage nach Vintage beweist vor allem eines – egal ob Generation X, Y oder Z: Die Menschen hinterfragen unüberlegten Konsum, das Bewusstsein für und der Bedarf nach mehr Haltbarkeit in der Garderobe wächst. Und bei all dem Überfluss ist Vintage für viele ein Ausdruck ihrer Individualität – und genau darum geht es bei Instagram, oder?!