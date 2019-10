Immunsystem stärken: 7 Lebensmittel für die Erkältungszeit

6. Sanddorn: Power-Beeren mit viel Vitamin C

Die kleinen orangenen Beeren haben es in sich: Sie enthalten unter anderem Provitamina A, Vitamin E und Mineralstoffen wie Kalzium und Magnesium. Doch was sie zum perfekten Virenhemmer macht, ist vor allem die große Portion Vitamin C. 100 Gramm Beeren enthalten bis zu 900 mg Vitamin C und schlagen damit jede andere Zitrusfrucht. Ob als Saft, Öl oder pur – die kleinen sauren Beeren machen Sie garantiert fit für den Winter.