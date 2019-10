Schüßler-Salze: Abnehmen mit Mineralsalzen

Wie werden Schüßler-Salze eingesetzt?

Homöopathische Mittel sind stark potenziert – das heißt, dass der Ausgangsstoff viele Male verdünnt wird. Bei Schüßler-Salzen in Tablettenform geschieht dies oft mit Zusatzstoffen wie Milchzucker. Aber auch als flüssige Lösung oder in Globuli-Form sind die Mineralsalze erhältlich, falls Tabletten aufgrund von Laktoseintoleranz nicht infrage kommen. Je stärker ein homöopathisches Präparat potenziert wurde, desto wirksamer soll es letztlich sein. Ein D (steht für Dezimalschritte) sowie eine Zahl zwischen 3 und 12 geben an, wie stark verdünnt ein Salz ist.

Beim Abnehmen gibt es Homöopathen zufolge viele Möglichkeiten, um Schüßler-Salze einzusetzen. Menschen, die unter Adipositas leiden, brauchen demnach eine andere Schüßler-Salz-Therapie als jene, die lediglich ihre Lust auf Süßes unterdrücken möchten. Häufig werden beispielsweise die Salze Nummer 3, 4, 5, 9 und 10 empfohlen, da der Körper durch sie zum Entschlacken und Entsäuern angeregt werde. Darüber hinaus könnten sie auch das Bindegewebe, sowie die Ausscheidungsorgane, positiv beeinflussen.

Auch bei der Dosierung gibt es oft auf die Person abgestimmte Pläne: Die Tabletten werden meist für mehrere Wochen über den Tag verteilt gelutscht, sodass die Salze von der Mundschleimhaut aufgenommen werden können. Dies klappt am besten vor jeder Mahlzeit. Manchmal wird auch das Auflösen in Wasser empfohlen, um über den gesamten Tag eine konstante Aufnahme der Salze zu garantieren. Globuli werden in der Regel für eine kurze Zeit unter der Zunge behalten, damit die Salze aufgenommen werden können.

Schüßler-Salze: Abnehmen garantiert?

Es gilt auch unter seriösen Naturheilpraktikern als äußerst unwahrscheinlich, dass einzig mit der Einnahme von Schüßler-Salzen ein Abnehmeffekt erzielt werden kann. Vielmehr sollten die Salze unterstützend eingesetzt werden, um dem Körper bei Stoffwechselprozessen zu helfen. Wichtig ist es also vor allem, die Ernährung auf gesunde und ausgewogene Kost umzustellen, sich ausreichend zu bewegen und genügend Wasser zu trinken. Außerdem sollte ausgeschlossen werden, dass eine Erkrankung wie eine Schilddrüsenunterfunktion oder bestimmte Medikamente (zum Beispiel Cortison) für die Gewichtszunahme verantwortlich sind.

Schüßler-Salze können durchaus einen positiven Effekt auf den Körper haben – nämlich immer dann, wenn Anwender bei kleinen Beschwerden zunächst diese schonende Therapie wählen, statt immer sofort auf chemische Präparate zurückzugreifen. Auch der Placebo-Effekt spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Glaubt man an die Wirksamkeit eines Mittels, verschwinden viele kleinere gesundheitliche Probleme auch ohne nachweisliche Wirksamkeit des Präparats. Ein Grund: Auch die Psyche hat wesentlichen Einfluss auf unser Wohlbefinden. So ist es auch beim Abnehmen – sind wir der festen Überzeugung, dass uns Schüßler-Salze dabei helfen können, an Gewicht zu verlieren, können sie unsere Motivation noch verstärken.

Sofern also keine schwerwiegende Krankheit vorliegt, können Sie Schüßler-Salze einsetzen, wenn Sie sich davon einen Abnehmerfolg versprechen. So können Sie Ihrem Körper eventuell etwas auf die Sprünge helfen, wenn Sie im Zuge dessen auch auf die Ernährung sowie auf genügend Bewegung achten.