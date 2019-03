Rezept: Schokoladen Zucchini Brot

Zutaten

115 g Butter (weich)

120 g Zucker (hier zu der kalorienarmen Variante Xucker greifen)

2 große Eier

75g ungesüßtes Kakao-Pulver

1 Teelöffel Vanille-Extrakt

Eine Prise Salz

2 Teelöffel Backpulver

2 mittelgroße Zucchinis, sehr fein gerieben

170g Mehl

60g dunkle Schokoladen-Chips

Ofen auf 175 Grad Celsius vorheizen. Butter und Xucker in einer großen Schüssel verrühren, die zwei Eier hinzufügen. Kakao-Pulver sowie Vanille-Extrakt, Salz und Backpulver untermischen. Die Zucchini unterheben, dann Mehl und Schokoladen-Chips hinzugeben. So lange rühren, bis es eine Masse ergibt.

Diese Anschließend in eine Form geben und 50-60 Minuten backen lassen. Zur Kontrolle mit einer Gabel in das Brot pieken, bleibt der Teig hängen, weitere 5 Minuten backen lassen. Brot anschließend abkühlen lassen.