Schönste Strände Europas: Diese sieben Traumstrände sollten Sie gesehen haben

1. Navagio Bucht auf der Insel Zakynthos, Griechenland

Die Navagio Bucht, oder auch Schmugglerbucht, auf der Insel Zakynthos in Griechenland ist weltberühmt. 1980 erlitt ein mit Zigaretten beladenes Schmugglerschiff vor seiner Küste Schiffbruch und wurde mit der Zeit an den Strand getrieben. Besucher können die spektakuläre Bucht und das rostende Schiffswrack bewundern. Hier zu schwimmen ist ein einmaliges Erlebnis. Leider ist die Bucht ein Tourismus-Hotspot, weshalb Sie sie am besten früh morgens oder am späten Nachmittag mit einem privaten Skipper aufsuchen sollten. Auf Portalen, wie beispielsweise Sailsquare.com, finden Sie lokale Guides, mit denen Sie den Ausflug entspannt machen können.