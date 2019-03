„Männer kommen meistens zu mir, weil sie einen Makel entfernen lassen wollen“, sagt Dr. Gerhard Sattler, Dermatologe und Gründer der Rosenpark Klinik in Darmstadt. Love Handles in der Körpermitte, das Doppelkinn oder der Bauch, der zu groß geworden ist. Tatsächlich haben Männer bei der Fettabsaugung einen entscheidenden Vorteil: Weil ihre Haut dicker ist, sieht das Ergebnis fast immer gut aus. Beim Bauch gilt: „Erst durch die Taille wirkt die männliche Silhouette athletisch, und der Oberkörper bekommt die attraktive V-Form“, erklärt Dr. Sattler.

Für die Liposuktion mit Tumeszenz-Lokalanästhesie führt der Chirurg zuerst ein langes Patientengespräch, eine ausführliche Untersuchung folgt. Der Eingriff dauert vier Stunden, wobei sich das Betäubungsmittel etwa eine Stunde lang im Gewebe verteilt, bevor der Arzt mit der Absaugung beginnt. Eine Liposuktion wird heute in der Regel durch Ultraschall oder Radiofrequenz unterstützt, wodurch das Fett nicht mehr mit Kraft aus dem Gewebe gelöst, sondern durch die Vibration des Stabs in die Kanüle und weiter in den Auffangbehälter gesaugt wird. Der Patient ist dabei ansprechbar und kann sich bewegen, die Kanüle führt der Chirurg über winzige Hautschnitte in den gewünschten Bereich ein. „Die Abheilung hat sich in den letzten Jahren nochmals deutlich verbessert“, sagt Dr. Gerhard Sattler. Die neuen Techniken tragen das Fettgewebe, das wie ein Parkhaus in verschiedenen Ebenen aufgebaut ist, Schicht für Schicht ab. Dadurch werden deutlich weniger Blutgefäße verletzt und die Ebenen verheilen im Anschluss besser als früher. Vier Tage nach der OP ist der Patient wieder einsatzfähig; die ersten Wochen trägt er ein Kompressionsmieder, sollte auf Sport oder sonstige Belastungen verzichten. Kosten: für Love Handles um 5000 Euro, Bauch ab 6500 Euro.