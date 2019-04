Was hilft gegen Stirnfalten?

Stirn und Augenbrauen sind ständig in Bewegung. Deshalb können hier schon sehr früh Falten auftreten, die im Anfangsstadium meistens mit Botox oder Fillern bekämpft werden. Im Laufe der Jahre sinken dann zusätzlich die Augenbrauen ab, Schlupflider verstärken sich, die Augenlider bekommen Fältchen. Zusammen mit tiefen Stirnfalten kann das Gesicht dadurch müde, ärgerlich oder traurig aussehen.

"Viele Patienten, die wegen einer Augenlidstraffung kommen, haben eigentlich eine erschlaffte Stirnhaut. Dadurch rutschen die Augenbrauen nach unten und verursachen sogenannte Schlupflider", erklärt Dr. Christian Schrank, der zusammen mit Dr. Yoram Levy neue Klinikräume in der "Aesthetik am Ammersee" in Herrsching bezogen hat. Bei einem Stirnlifting werden die Augenbrauen gehoben und in eine attraktive Form gebracht, Querfalten beseitigt und die Stirnmuskulatur angepasst. Schlupflider oder Zornesfalten verschwinden, das Gesicht bekommt ein frischeres Aussehen.

Dr. Schrank: "Die Herausforderung bei diesem Eingriff liegt in der richtigen Schnittführung, welche individuell angepasst werden muss. In den meisten Fällen weicht der Haaransatz mit zunehmendem Alter nach hinten, die Stirn wird höher. Deshalb beginne ich mit einem schrägen Schnitt drei bis vier Reihen hinter den ersten Haarwurzeln, dem sogenannten Hairline Cut. Dadurch ist die Naht unsichtbar und es kommt nicht zu Haarausfall." In der Regel ist nach dem Eingriff ein Tag Klinikaufenthalt nötig. Danach muss man 14 Tage lang mit Schwellungen und Blutergüssen rechnen. Das Hauptrisiko beim Stirnlifting besteht darin, dass bei falscher Schnittführung Haare unwiederbringlich "weggestrafft" werden, also nicht mehr nachwachsen. Eine gelungene OP jedoch lässt das Gesicht bis zu zehn Jahre jünger aussehen. Kosten: ab 4.500 Euro.