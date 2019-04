Der Web-Publisher Buzzfeed veröffentlichte nun ein Video, in dem die männlichen Schönheitsideale in zwölf Ländern beleuchtet werden.

Während in den USA der "Lumbersexual" aktuell sehr beliebt ist (Bart, kernig, viril), feiert man in Südkorea das Gegenteil: In der explodierenden südkoreanischen Popkultur ist der schlanke Typ mit weichen Gesichtszügen und Make-up gefragt. Schönheits-OPs für Männer sind an der Tagesordnung, das Ziel ist ein "westlicherer" Look mit großen Augen, Lidfalte und herausgearbeitetem Nasenbein.

In Mexiko und Nigeria gilt Macho-Gehabe als besonders männlich und gewollt, während die ultra-erfolgreichen türkischen Telenovelas auf romantischere Männerbilder setzen.