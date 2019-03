Das beste Produkt für alle Frauen mit einem Long Bob

Der 'Violet Leaf Hair Balm' von Aesop (um 27 Euro) ist das perfekte Styling-Produkt für alle Long-Bob-Trägerinnen. Der duftende Balm bringt wiederspenstige Härchen wieder in Form und lässt sich wunderbar in die Haarspitzen einkneten. So entsteht aus einem gerade geschnittenen Long Bob eine strukturierte Frisur.