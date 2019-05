Schöne Accessoires für den Strand, die Urlaubsgefühle wecken

Sommer, Sonne, Strand und Meer: Wenn Sie bei diesen Worten auch sofort ein wohliges Gefühl von Urlaub und Entspannung verspüren, dann ist unsere Auswahl an Accessoires genau das Richtige für Ihren nächsten Trip an den Sandstrand.

Hierbei ist es ganz gleich, ob Sie sich in den neuesten Bademoden-Trends am Strand die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, mit einem spannenden Buch in der Hand im Schatten sitzen oder aber in der Strandbar den Tag ausklingen lassen – diese Strand-Accessoires sind die perfekten Begleiter für jede Gelegenheit.