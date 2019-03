Schnürstiefel kombinieren: So stylen Sie den Trendschuh für 2018/19

Jeans und Schnürstiefel sind ein weiteres Dreamteam. In dieser Saison müssen es aber nicht nur Skinny Jeans sein. Gerade die gecroppte Beinvariante sticht jetzt hervor. Kein Wunder, so vielseitig wie sie sich auch zeigt: Über oder in den Boots getragen und in gekrempelter Version, stehen drei unterschiedliche Tragemöglichkeiten zur Auswahl, die keine Wünsche mehr offen lassen.