Müssen wir jetzt wieder komplett auf Klettverschluss umsteigen? Wer sich das wiederholte Zuknoten ersparen möchte, der sollte das tun, denn selbst ein doppelter Knoten verhindert nicht das Problem. Der Grund, weshalb auch andere Techniken letztendlich nicht von langer Dauer sind, ist jedoch unbekannt: Man wisse noch nicht, welche mechanischen Unterschiede bei diversen Knoten vorliegen.

Bleibt also nur das Selbstexperiment, verschiedene Knotenvariationen auszuprobieren in der Hoffnung, dass man die Schuhe danach auch wieder ausziehen kann. Wer auch Nummer sicher gehen will, kann die losen Enden auch in die Seiten der Sneaker "verstecken" - dann wird eventuell wenigstens ein Gesetz außer Kraft gesetzt.

