Schnell abnehmen mit der Ananas-Diät: Wie effektiv ist sie wirklich?

Die Ananas ist eine relativ kalorienarme Frucht, die auf 1 kg Fruchtfleisch gerade einmal 590 Kalorien hat. Im Vergleich: 1kg Bananen haben 890 Kalorien, 1 kg Weintrauben 670 und 1 kg Äpfel circa 650 Kalorien. Deutlich kalorienärmer sind jedoch Wassermelonen, mit 370 Kalorien auf 1 kg.

In der Ananas sind viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten wie beispielsweise Vitamin A und E, Natrium, Kalium und Eisen. Damit ist sie so gesund wie andere Obstsorten auch. Das Gerücht, dass sie beim Fettabbau helfe, stimmt aber leider nicht. Ganz im Gegenteil: Durch den hohen Anteil von Fruchtzucker, der schnell in die Blutbahn gelangt, verursacht Ananas eher zusätzlichen Hunger.

Dennoch kann mit der Ananas-Diät durchaus schnell abgenommen werden. Durch die verringerte Kalorienzufuhr und den geringen Salzanteil verliert man schnell einige Kilos. Leider sind diese jedoch wieder innerhalb von kürzester Zeit zurück, da der Körper nach der Diät wieder vermehrt Wasser bindet. Gesünder ist eine Ernährungsumstellung wie zum Beispiel bei der moderaten Reisdiät.