Hand in Hand mit dem Schneemond geht in dieser Nacht auch eine partielle Mondfinsternis, die um 23.32 Uhr beginnen soll. Sonne, Erde und Mond stehen in einer Linie und der Erdschatten fällt auf den Mond. Die Halbschatten-Mondfinsternis erreicht um 1.44 Uhr ihren Höhepunkt.