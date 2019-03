Schneeboots - die wärmsten Stiefel der Saison

Ganz nach dem Motto "Classics Never Get Old", stiehlt der warme Boot von Jimmy Choo allen anderen Stiefeln die Show. Neben der eleganten Optik, die der Schuh hochwertigem Leder und einem flauschigen Pompom zu verdanken hat, erfüllt er auch noch seinen Job: Das Shearling-Futter hält die Füße warm und der Kordelzug am Schaft, der sich bequem zuziehen lässt, hält Wasser und Schnee gekonnt ab. Was möchte man mehr?

Snowboots von Jimmy Choo, ca. 850 Euro