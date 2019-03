Wer die Wahl hat, hat die Qual? Dieses Sprichwort verliert seine Gültigkeit allemal, wenn man sich die Schmucktrends für 2019 anschaut. Große Creolen zum prunkvollen Ketten-Layering? Definitiv! Die Devise lautet „mehr ist mehr“ und wir freuen uns auf tolle Farben, Materialmix und noch mehr.

Fakt ist, dass man nicht mehr mit gezieltem Blick nach seinen Schmuckstücken greifen muss. Auch wenn der Look an sich schon etwas lauter wirkt, darf man das Ganze nochmal unterstreichen. Ralph Lauren setzt auf große Ohrringe und große, lange Ketten in Kombination. Obacht: Eventuelle Verknotungsgefahr könnte drohen.