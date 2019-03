Lady Gaga als neues Testimonial für Tiffany & Co.

Die legendäre Pop-Sängerin Lady Gaga ist das neue Gesicht der Tiffany & Co. Kollektion "Tiffany City HardWear". Die Kampagne wird erstmalig beim Superbowl 2017 ausgestrahlt. “In New York, you're born knowing that Tiffany is the best, and that it is where the magic happens. The Brand is definitive and iconic, yet continues to push and evolve with the times,” so die Pop-Diva. Für die neue Schmuckkollektion ist sie mit ihrer originellen, kreativen und sozialen Art genau die Richtige.

Die Kollektion wird Ende April 2017 in allen Stores weltweit erhältlich sein.