Beim Trend Spotting im Backstage-Bereich der Berliner Fashion Week ist uns besonders der Make-up-Look von Malaikaraiss ins Auge gefallen. Hier wurde nicht wie sonst üblich mit Highlightern konturiert, sondern ausschließlich mit Rouge, wodurch ein besonders frischer Look entsteht. Im Interview erklärt uns Make-up-Artistin Loni Baur, auf was man beim Nachschminken des Looks in jedem Fall achten sollte.

Wie lief der Entwicklungsprozess für den Make-up-Look von Malaikaraiss ab?

Loni Baur: Die Zusammenarbeit mit Malaika ist immer sehr besonders, superprofessionell und vertraut. Bevor wir uns in Berlin zum Look-Test getroffen haben, bekam ich per Mail schon das Moodboard und den inspirativen Background zu ihrer Kollektion von ihr zugeschickt. Ich bekomme dadurch immer einen super Überblick über Farben der Kollektion, Schnitte und das Gefühl, was im Detail dahintersteckt. So konnte ich mir schon vor unserem Treffen Gedanken zum Make-up Look für die Show machen. Malaika hat sehr viel Erfahrung und hatte auch schon eine ganz klare Vorstellung ihres Looks. Bei den Lookproben haben wir dann an Charlotte Nolting, unserem Modell, verschiedene Varianten ausprobiert. Zusammen mit meinem Make-up Sponsor Catrice haben wir dann die perfekten Farben und Produkte für den Showlook ausgesucht.

Was macht den Look aus?

Loni Baur: Der Look ist jung und frisch. Mit kühlem pink /rosa Blush , das bis zu den Schläfen ausgeblendet wird. Das Make-up greift aber auch die zum Teil maskuline Schnittführung der Kollektion auf . Ich habe den Augenbrauen einen "boyischen“ Touch gegeben.

Wie schminkt man den Look alltagstauglich nach?

Loni Baur: Ganz einfach die Haut etwas perfektionieren, Augenbrauen auffüllen und dann mutig das Blush in kreisrunden Bewegungen auf die Wangen geben. Mit einem zweiten sauberen Rougepinsel das pinkfarbene Blush bis zu den Schläfen hoch verblenden.