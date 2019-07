Keine Zeit für ein aufwendiges Make-up? Es steht aber spontan ein wichtiges Event an und Sie wollen Ihre Schlupflider sofort kaschieren? Mit einem Anti-Schlupflid-Pflaster gehören Schlupflider im Nu der Vergangenheit an. Die kleinen Silikon-Tapes (z.B. von Magicstripes) werden einfach auf die Lidfalte aufgeklebt. Achten Sie darauf, dass Ihr Augenlid von möglichen Fettrückständen befreit ist, sonst hält das Pflaster nicht. Deshalb: Vorher mit etwas Gesichtswasser reinigen, das Silikon-Pflaster aufkleben und et voilá - die Schlupflider sind kaum mehr sichtbar!