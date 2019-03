Schlafmangel ist schlecht für die Gesundheit, das haben wir aus zahlreichen Studien gelernt. Und nicht nur das: Wie britische Wissenschaftler nun herausgefunden haben, wirkt sich zu wenig Schlaf auch negativ auf unseren BMI (Body Mass Index) und unseren Taillenumfang aus.

Im Rahmen der Studie, die im Fachblatt "Plos One" veröffentlicht wurde, nahmen die Wissenschaftler der University of Leeds Blutproben, Taillenumfang, Gewicht, Blutzucker und Blutdruck von mehr als 1.600 Probanden im Alter von 19 bis 65 Jahren unter die Lupe. Für ihre Analyse teilten die Forscher die Probanden in drei Kategorien ein: Menschen, die durchschnittlich rund sechs Stunden schlafen, die zweite Gruppe umfasste Studienteilnehmer mit einer durchschnittlichen Schlafdauer von etwa 7,5 Stunden, die Teilnehmer der dritten Gruppe hatte ein druchschnittliches Schlafpensum von etwa neun Stunden.

