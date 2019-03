Der Körper ist müde und auch der Kopf stellt sich auf Ruhe ein – doch Einschlafen wird trotzdem zur Geduldsprobe. Gerade an heißen Sommertagen kennen wir dieses Problem, dass uns die Hitze den Schlaf raubt. Gründe liegen dabei ganz klar auf der Hand: Die Luft im Schlafzimmer kommt zum erliegen, der Körper beginnt zu Schwitzen und in uns kommt ein unangenehmes Gefühl auf, das es uns unmöglich macht, einzuschlafen. Das Hin- und Hergewälze nimmt seinen Lauf und an Schlaf ist (vorerst) nicht zu denken.