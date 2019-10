Schauspielerin Emilia Schüle im Interview über ihren frühe Karriere und neue Rollen in Hollywood

Emilia Schüle im Interview - Hollywood, "Traumfabrik" und Tatort

Bezaubernd sieht sie aus in ihrem mit Goldfäden durchwirkten Strickkleid, der roten Body Bag, der blassen Haut und den rotbraunen Haaren. Emilia Schüle hat etwas von einer Elfe, wie sie da über die Terrasse des Hotels „Capri Palace“ zu unserem Tisch schwebt. Und Hunger hat sie auch mitgebracht. Nach einem kurzem Blick in die Karte fragt sie, ob wir uns als Vorspeise Caprese – Tomaten mit Mozzarella – und Vitello Tonnato teilen wollen. Für das Hauptgericht liebäugelt sie zunächst mit einer Pasta, entscheidet sich aber dann doch für das Risotto mit Meeresfrüchten. Wein lehnt die 26-Jährige ab, bestellt ein Ginger-Ale. Schließlich ist es schon recht warm geworden, und ein langer Tag liegt noch vor ihr. Ich schließe mich dem Hauptgericht an und ordere einen offenen italienischen Roséwein von Frescobaldi mit Eis. Der Blick von der Terrasse des berühmten Capreser Hotels ist atemberaubend. Das Meer erstreckt sich hinter steil abfallenden Felsen in glitzerndem Blau.

Nach dem Lunch werden Emilia und ich die Juwelenausstellung der Marke Bulgari im „Palace“ besuchen. 500 Stücke aus der neuen Haute Joaillerie werden gezeigt: das Beste vom Besten, das man an Preziosen und großen Edelsteinen kaufen kann. „Mai tutto“ – niemals zu viel – ist das Motto der römischen Marke. Das teuerste Stück, erfahren wir später bei einem Rundgang durch die Ausstellung, kostet über neun Millionen Euro – ein mit Rubinen besetztes Collier. Emilia Schüles Schmuck ist an diesem Mittag deutlich alltagstauglicher. Sie trägt Ringe aus der „B.zero1“-Kollektion von Stararchitektin Zaha Hadid, ein zartes Kettchen und dezente Ohrringe. Heute Abend für den großen Event mit Schmuck-Show und Auftritt von Sängerin Nicole Scherzinger im Certosa di San Giacomo, einem mittelalterlichen Kloster auf der Insel, dürfen es dann Smaragde als Ohrgehänge sein. Es ist ihr erstes Mal auf Capri. „Ich liebe Italien, vor allem Venedig und Rom“, schwärmt sie.

„Und es ist für mich eine große Ehre, dass ich als Ambassador auf Capri dabei sein darf.“ Für die Party an diesem Abend hat sich Emilia Schüle für ein Dior-Outfit entschieden. Perfekt gestylt sah sie auch beim Begrüßungsdinner am Vorabend in einem Prada-Outfit aus. Die Zusammenstellung ihrer Looks besorgt die Stylistin Dana Roski für sie. „Es ist super für mich, wenn ich das abgeben kann, weil es wirklich viel Arbeit ist, immer gut gekleidet zu sein.“ Auch wenn Emilia Schüles Filmkarriere schon mit elf Jahren startete, ist es gerade eine besonders spannende Zeit. Ihr Film „Traumfabrik“ läuft aktuell in den Kinos. Darin spielt sie das französische Tanzdouble Milou. Im Sommer 1961 verliebt sie sich in den Defa-Studios in den Tanzkomparsen Emil.

Doch die beiden werden durch den Mauerbau getrennt. Der historische Stoff ist ihr auf den Leib geschneidert. Bereits mit fünf Jahren schickten ihre Eltern sie und die fünf Jahre ältere Schwester in eine Showdance-Gruppe. „Das war mein Leben“, erzählt sie in dem Moment, als der Kellner die Getränke mit einem charmanten „prego“ vor uns abstellt. Kurz darauf werden die Antipasti gebracht. „Ich war beim Tanzen immer voll in meinem Element“, nimmt sie den Faden wieder auf. „Selbst wenn wir nur auf dem Weihnachtsmarkt zu den Klängen von ‚La-Le-Lu‘ getanzt haben.“ Bühnenangst habe sie nie gehabt, gutes Training sei das gewesen für die Schauspielerei. Ihre Eltern, die mit den beiden Töchtern von Russland nach Deutschland gekommen waren, hätten damals wahnsinnig viel gearbeitet, die Großeltern sprangen ein. Angefangen zu sprechen habe sie relativ spät.