Wahre Schönheit kommt von innen, das wissen auch die Skandinavierinnen und setzen zielsicher auf Superfoods. Besonders beliebt sind vor allem heimische Wunderwaffen wie die Moltebeere oder Birkenwasser. Ersteres stärkt das Immunsystem und wirkt zudem antibakteriell. Und das Beste: Die Moltebeere ist sowohl als Kochzutat als auch in der Kosmetik aufzufinden – und damit doppelt effektiv.

Ein anderer Geheimtipp: Birkenwasser. Es hilft durch seine entgiftende und entschlackende Wirkung vorsorglich gegen unreine Haut und Cellulite und ist nebenbei auch noch super für die Figur! Auf 100 Milliliter des Wunderdrinks kommen gerade mal fünf Kalorien. Auch ein ganz bestimmtes Gewürz darf in der skandinavische Küche nicht fehlen: Kardamom! Als eine der wichtigsten Zutaten in den beliebten Kanelbullar, tut das Kapsel-Gewürz nicht nur dem Bauch gut, sondern dient auch als natürliches Mittel gegen Müdigkeit. Jetzt wissen wir auch, warum die Schweden, Dänen und Co. ihre Zimtschnecken so lieben…