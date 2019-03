SARAH JESSICA PARKER IST ZURÜCK

Schöner und humorvoller scheitert wohl keine Ehe. Scharf beobachtet, authentisch, mit pointierten Dialogen begleitet die Comedyserie Divorce das Paar Frances (Sarah Jessica Parker) und Robert (Thomas Haden-Church) in die Trennung.

In einem Vorort von New York lebt das Paar mit seinen beiden halbwüchsigen Kindern. Es hat sich eine gewisse Gleichgültigkeit eingeschlichen. Bis Frances beschließt: „Ich will mein Leben retten, solange es mir noch etwas wert ist.“, und die Scheidung einreicht. Die Berg-und-Tal-Fahrt der Gefühle beginnt – düster und wirklich unterhaltsam. Filmstoff für eine ganze Staffel (komplett verfügbar mit Sky Box Sets).