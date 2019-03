Sanfter Winterdrink: Rote-Bete-Latte

In der roten Knolle steckt jede Menge Power, denn sie strotzt nur so vor Vitaminen, Antioxidantien und Eisen. Das macht sie zu einem echten Superfood, das jeder in seinen Speiseplan einbauen sollte. Die Inhaltsstoffe kurbeln den Stoffwechsel an, fördern die Verdauung, schützen vor Entzündungsprozessen im Körper und stärken die Abwehr. Das unscheinbare Gemüse tut auch noch etwas für Ihre Schönheit: Es festigt Haut, Haare und Nägel. Besonders toll: Die Knolle hat trotz der geballten Superkraft nur 43 Kalorien pro 100 Gramm und ist so vielseitig, wie kaum ein anderes Gemüse. Wie wäre es zum Beispiel mit Rote-Bete-Hummus oder köstlichen Rote-Bete-Keksen? Trauen Sie sich ruhig und legen Sie beim nächsten Einkauf ein Paar Knollen in den Einkaufswagen

