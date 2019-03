Alleskönner: das Samsung Galaxy Note 8

Am 15. September erscheint das lang erwartete Samsung Galaxy Note 8 und es überzeugt nicht nur mit Display-Bestnoten für den Infinity Screen des Samsung-Flaggschiffs, dem Hi-Tech-Innenleben, dem S-Pen für maximale Gestaltungsfreiheit und einem super-edlem und schlanken Design, besonders die Dual-Kamera mit 12-Megapixel-Sensor mit optischem Bildstabilisator und die Live-Fokus-Funktion dürften Hobbyfotografen begeistern. Mit Live-Fokus kann Bildern nachträglich Tiefenschärfe verliehen werden – und zwar ganz graduell, so wie es uns am besten gefällt. Das Ergebnis sind lebendige und hochwertige Fotos, die aussehen wie mit der Profi-Kamera geschossen.