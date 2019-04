Die Berliner Fashion Week kam in den letzten Jahren zwar immer wieder ins Straucheln, die Qualität von deutschem Design liegt jedoch auf einem konstant hohen Niveau, mit dem man sich auf der internationalen Modebühne zweifelsfrei messen lassen kann. Mit dem Start der Berlin Fashion Week bricht Videdressing eine Lanze für deutsches Design. In einem Designerspecial setzt der Online Fashion Reseller den Fokus auf drei aufregende deutsche Labels. Was das für Sie bedeutet? Deutsche Designerstücke zu einem unschlagbaren Preis!

Nebem dem Berliner Hien Le, ist auch das Münchner Design-Duo Holy Ghost sowie das französisch-deutsche Imprint Augustin Teboul vertreten. Jeweils vier Wochen lang wird jeder Designer in einer exklusiven Online-Boutique auf Videdressing präsentiert. Sie alle zeigen besondere Stücke aus vergangenen Kollektionen, sowie nie im Handel erhältliche Presse Samples und Einzelstücke - mit Ermäßigungen bis zu 50 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung. Wir haben schon vorab die Kleiderkammern der Designer durchsucht und wissen genau, welche Teile wir uns in jedem Fall holen werden.