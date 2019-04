Der US-Amerikaner Ryan Mendoza lebte schon seit über 20 Jahren in Europa, als er sich 2015 entschloss, in die alte Heimat zurückzukehren und ein Stück Amerika mit nach Hause zu bringen. Was eigentlich ein Akt der Verbundenheit werden sollte, wurde unwillentlich zu einem soziopolitischem Statement: Als Mendoza in Detroit ein verlassenes Haus ausfindig machte um es nach Europa zu bringen, ahnte er nicht, in was für ein politisches Wespennest er sich gesetzt hatte.