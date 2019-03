In der kommenden Saison läuft alles rund - zumindest in Sachen Interior-Trends! Denn wie unsere Trend-Recherche auf Pinterest ergab, sind Möbel und Wohn-Accessoires in Kreisform sind aktuell extrem angesagt.

Ob Barwagen, Regale, Wandspiegel oder Zeitungsständer - runde Formen bringen Harmonie ins Wohnzimmer und sorgen für eine Exptraportion Wohlfühlatmosphäre. Wir sind direkt in Umstyling-Laune verfallen und zeigen Ihnen hier unsere ganz persönlichen Favoriten!