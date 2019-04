Was den Rucksack von Burberry zu einem echten Must Have klassifiziert: Die Tasche kann mit goldenen Initialen im Rahmen des Monogramm-Services personalisiert werden. Die großformatigen Lettern werden durch eine traditionelle Technik von Hand gefertigt und stammen von einem britischen Stickereispezialisten, der bereits seit dem 18. Jahrhundert besteht.

Taylor Swift, Cara Delevingne, Suki Waterhouse und Guey Lun Mei wurden bereits mit ihrer persönlichen Version von 'The Rucksack' gesichtet. Der Rucksack kostet mit Monogramm-Service um 1.060 Euro und ist online erhältlich.